Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос назначен ответственным за территориальную оборону Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на armyinform.com.ua.

Сообщается, что на одном из закрытых совещаний СНБО было принято решение о назначении Кривоноса ответственным за направление территориальной обороны. Бюрократическая часть, связанная с этой ситуацией, должна закончиться до 31 декабря.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса с должности главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности. Также его сняли с должности главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

В конце октября Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке из СНБО. В марте этого года пятый президент Петр Порошенко назначил его новым заместителем секретаря СНБО. До этого Кривонос баллотировался на пост президента Украины на выборах 2019, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.