Кривонос заявил, что его предупредили о возможной отставке из СНБО

Кривонос должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским
Секретарь Совета национальной безопасности обороны (СНБО) Алексей Данилов не видит на должности своего заместителя Сергея Кривоноса. Об этом рассказал Кривонос в интервью изданию "Апостроф".
Как отметил Кривонос, сам он не собирается уходить в отставку.
"Алексей Мячеславович (Данилов, - ред.) не видит меня на должности заместителя секретаря СНБО. Почему? Не знаю", - отметил Кривонос.
Он отметил, что должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским, который решит увольнять ли его.
"Это прерогатива президента. Скоро у меня должна состояться встреча с Владимиром Александровичем Зеленским, на которой я у него спрошу - нужен ли я на этой должности", - рассказал заместитель секретаря.
Напомним, 3 марта этого года пятый президент Петр Порошенко назначил нового заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса.
До этого Кривонос баллотировался на пост президента Украины на выборах 2019, но снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко.