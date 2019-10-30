ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кривонос заявив, що його попередили про можливу відставку з РНБО

Новини » Політика    30.10.2019 - 12:57
Кривонос заявив, що його попередили про можливу відставку з РНБО
Фото: Сергій Кривонос (facebook.com)

Кривонос має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським

Секретар Ради національної безпеки на оборони (РНБО) Олексій Данілов не бачить на посаді свого заступника Сергія Кривоноса. Про це розповів Кривонос в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Як зазначив Кривонос, сам він не збирається йти у відставку.

"Олексій Мячеславович (Данілов, - ред.) не бачить мене на посаді заступника секретаря РНБО. Чому? Не знаю", - зазначив Кривонос.

Він зазначив, що має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, який вирішить чи звільняти його.

"Це прерогатива президента. Скоро у мене має відбутися зустріч з Володимиром Олександровичем Зеленським, на якій я у нього запитаю - чи потрібен я на цій посаді", - розповів заступник секретаря.

Нагадаємо, 3 березня цього року п'ятий президент Петро Порошенко призначив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса.

До цього Кривонос балотувався на пост президента України на вибори 2019, але зняв свою кандидатуру в користь Петра Порошенка.

В РНБО заявили про підтримку розведення сил жителями Петрівського Данілов став головою Національного центру кібербезпеки
Новини України РНБОувольнение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся