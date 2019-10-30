Кривонос заявив, що його попередили про можливу відставку з РНБО

Фото: Сергій Кривонос (facebook.com)

Кривонос має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським

Секретар Ради національної безпеки на оборони (РНБО) Олексій Данілов не бачить на посаді свого заступника Сергія Кривоноса. Про це розповів Кривонос в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Як зазначив Кривонос, сам він не збирається йти у відставку.

"Олексій Мячеславович (Данілов, - ред.) не бачить мене на посаді заступника секретаря РНБО. Чому? Не знаю", - зазначив Кривонос.

Він зазначив, що має зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, який вирішить чи звільняти його.

"Це прерогатива президента. Скоро у мене має відбутися зустріч з Володимиром Олександровичем Зеленським, на якій я у нього запитаю - чи потрібен я на цій посаді", - розповів заступник секретаря.

Нагадаємо, 3 березня цього року п'ятий президент Петро Порошенко призначив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса.

До цього Кривонос балотувався на пост президента України на вибори 2019, але зняв свою кандидатуру в користь Петра Порошенка.