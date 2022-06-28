Кривонос рассказал, почему россиянам не удалось захватить аэропорт "Киев-Жуляны"

"Лучший бой - тот, что не состоялся. За счет того, что с первых дней мы сделали невозможной высадку россиян на взлетно-посадочной полосе, в дальнейшем они отказались от таких планов. Их космическая и авиационная разведка, которая проводилась, четко им показала, что они не смогут ее использовать по назначению", - сказал он.

Кривонос рассказал, что 25 февраля он случайно попал в аэропорт "Жуляны" и увидел, что никакого порядка и организации там нет. "Люди, которые там находятся, даже не понимают, что и как им делать, и не было старшего. Поэтому я самостоятельно принял решение и возглавил оборону этого важного стратегического объекта. Это воздушные ворота Киева. Захват аэропорта "Жуляны" мог бы привести к тому, что мы бы потеряли нашу столицу", - отметил генерал.

По его словам, был пример захвата аэропорта Гостомель. "Кстати, еще за год до войны я рассказывал, куда будут направлены основные усилия врага по захвату наших аэропортов. Они в первую очередь захватили Гостомель, следующей целью могли быть "Жуляны" и, возможно, взлетная полоса "Антонова" на Святошино", - сказал он.

Он напомнил, что имел неплохой опыт 2014 года, когда оборонял Краматорский аэропорт. "Так же и здесь у меня была замечательная команда. Это люди не только из Вооруженных сил - это были и пограничники, нацгвардійці, добровольцы, курсанты из Военного института Национального университета Шевченко, была небольшая часть ребят из президентского полка. Отличный микс всех силовиков, которые, выполняя мои приказы, сумели в короткое время организовать и сделать невозможным желание врага высадить десант на территории киевского аэропорта", - рассказал генерал.

"Долететь они могли, а какой смысл потерять огромное количество личного состава? Когда они поняли, что не смогут ни сесть, ни высадить своих людей, потому что их здесь ждут те, кто сможет им нанести максимальное поражение, они отказались. Русские достаточно неплохо обожглись на Гостомельском аэродроме. А в "Жулянах" их ожидало значительно большее количество людей и значительно лучше подготовленных. Поэтому они начали наращивать свои усилия на других направлениях", - добавил Кривонос.