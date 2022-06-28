Кривонос розповів, чому росіянам не вдалось захопити аеропорт "Київ - Жуляни"

"Кращий бій - той, що не відбувся. За рахунок того, що з перших днів ми унеможливили висадку росіян на злітно-посадковій смузі, надалі вони відмовились від таких планів. Їхня космічна та авіаційна розвідка, яка проводилася, чітко їм показала, що вони не зможуть її використати за призначенням", - сказав він.

Кривонос розповів, що 25 лютого він випадково потрапив в аеропорт "Жуляни" і побачив, що ніякого порядку та організації там немає. "Люди, які там знаходяться, навіть не розуміють, що і як їм робити, і не було старшого. Тому я самостійно прийняв рішення та очолив оборону цього важливого стратегічного об'єкту. Це повітряні ворота Києва. Захоплення аеропорта "Жуляни" могло б призвести до того, що ми би втратили нашу столицю", - зазначив генерал.

За його словами, був приклад захоплення аеропорту Гостомель. "До речі, ще за рік до війни я розповідав, куди будуть направлені основні зусилля ворога щодо захоплення наших аеропортів. Вони в першу чергу захопили Гостомель, наступною ціллю могли бути "Жуляни" і, можливо, злітна смуга "Антонова" на Святошино", - сказав він.

Він нагадав, що мав непоганий досвід 2014 року, коли обороняв Краматорський аеропорт. "Так само і тут у мене була чудова команда. Це люди не тільки зі Збройних сил - це були і прикордонники, нацгвардійці, добровольці, курсанти з Військового інституту Національного університету Шевченка, була невелика частина хлопців з президентського полку. Чудовий мікс всіх силовиків, які, виконуючи мої накази, зуміли в короткий час організувати і унеможливити бажання ворога висадити десант на території київського летовища", - розповів генерал.

"Долетіти вони могли, а який сенс втратити величезну кількість особового складу? Коли вони зрозуміли, що не зможуть ні сісти, ні висадити своїх людей, бо їх тут чекають ті, хто зможе їм нанести максимальне ураження, вони відмовилися. Росіяни достатньо непогано обпеклися на гостомельскому аеродромі. А в "Жулянах" їх чекала значно більша кількість людей і значно краще підготовлених. Тому вони почали нарощувати свої зусилля на інших напрямках", - додав Кривонос.