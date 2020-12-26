Кривонос предлагает разрешить срочную службу по месту жительства и хранение оружия дома

Фото: Сергей Кривонос (Kryvonos Serhii via Facebook)

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Сергей Кривонос предложил узаконить возможность для призывников проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны без отрыва от места проживания. Он настаивает, что такая возможность должна быть закреплена в законопроекте "О территориальной обороне".

Об этом он рассказал в интервью НВ.

Он отметил, что сейчас использование срочной службы в вооруженных силах это в основном "служба рабов".

"Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: а, убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты", - сказал Кривонос.

Вместо этого Кривонос предлагает разрешить мужчинам призывного возраста нести службу в батальонах территориальной обороны без отрыва от дома и работы, проходить подготовку в выходные дни.

Кроме того, в законопроекте предусматривается право мужчин, которые прошли соответствующую военную подготовку и служат в батальонах территориальной обороны, держать дома оружие.

Напомним, в Совете национальной безопасности и обороны разработали и передали в Офис президента два законопроекта о территориальной обороне Украины. Один из законопроектов будет внесен в Верховную раду до 29 декабря.

Ранее сообщалось, что Кривонос назвал не реалистичной идею массовой мобилизации, которую озвучил президент Владимир Зеленский в случае нового нападения России. По его словам, большинство украинцев не готовы идеологически к этому и не обучены.