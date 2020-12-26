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Кривонос пропонує дозволити строкову службу за місцем проживання і тримання зброї вдома

Україна, Субота 26 грудня 2020 01:59
Кривонос пропонує дозволити строкову службу за місцем проживання і тримання зброї вдома
Фото: Сергій Кривонос (Kryvonos Serhii via Facebook)
Автор: Даша Харченко

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос запропонував узаконити можливість для призовників проходити строкову службу не в армії, а в батальйонах територіальної оборони без відриву від місця проживання. Він наполягає, що така можливість має бути закріплена в законопроекті "Про територіальну оборону".

Про це він розповів в інтерв'ю НВ.

Він зауважив, що зараз використання строкової служби в збройних силах це здебільшого "служба рабів".

"Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці", - сказав Кривонос.

Натомість Кривонос пропонує дозволити чоловікам призовного віку нести службу в батальйонах територіальної оборони без відриву від дому і роботи, проходити підготовку у вихідні дні.

Крім того, в законопроекті передбачається право чоловіків, які пройшли відповідну військову підготовку і служать в батальйонах територіальної оборони, тримати вдома зброю.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони розробили і передали в Офіс президента два законопроекту про територіальну оборону України. Один із законопроектів буде внесений у Верховну раду до 29 грудня.

Раніше повідомлялось, що Кривонос назвав не реалістичною ідею масової мобілізації, яку озвучив президент Володимир Зеленський у разі нового нападу Росії. За його словами, більшість українців не готові ідеологічно до цього і не навчені.

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