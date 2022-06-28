Кривонос оценил перспективы освобождения Херсонской области от оккупантов

Как отметил генерал, Херсонская область разделена пополам Днепром и большая часть находится на левобережье. "Поэтому вопрос о скором освобождении всей Херсонщины пока не стоит. Чтобы преодолеть Днепр в районе Херсона или на других участках, а там еще также есть Каховское водохранилище - это километры водной преграды и это не будет быстро", - сказал он.

Поэтому пока стоит вопрос об освобождении части правобережной Херсонской области. "Да, у нас есть попытка освободить Херсон. Увидим, как оно будет. Не будем спешить и говорить, что это будет завтра или послезавтра. Это будет тогда, когда мы сможем это сделать", - сообщил Кривонос.

А что касается освобождения левобережной части Херсонской области, то это будет проходить уже после освобождения части Запорожской области.

"Поэтому планы у нас глобальные. Но, опять же, все упирается во время, деньги и людей. Шаг за шагом мы идем к нашей победе. Либо нас уничтожит Россия, либо мы уничтожим ее на нашей территории и отбросим от наших границ. Потому что если Россия проиграет войну Украине, она еще останется как государство. Если мы проиграем войну России, то мы перестанем существовать как государство и нация", - добавил генерал.