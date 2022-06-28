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Кривонос оцінив перспективи звільнення Херсонської області від окупантів

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 10:30
Кривонос оцінив перспективи звільнення Херсонської області від окупантів Фото: екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос (facebook.com/sgkryvonos)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Звільнення Херсонської області від окупантів розпочнеться з правого берега Дніпра. Лівобережна частина буде звільнена з боку Запорізької області.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

Як зазначив генерал, Херсонська область розділена навпіл Дніпром і більша частина знаходиться на лівобережжі. "Тому питання про швидке звільнення всієї Херсонщини поки що не стоїть. Аби подолати Дніпро в районі Херсона чи на інших ділянках, а там ще також є Каховське водосховище - це кілометри водної перешкоди і це не буде швидко", - сказав він.

Тому поки що стоїть питання про звільнення частини правобережної Херсонської області. "Так, у нас є намагання звільнити Херсон. Побачимо, як воно буде. Не будемо поспішати і казати, що це буде завтра чи післязавтра. Це буде тоді, коли ми зможемо це зробити", - повідомив Кривонос.

А що стосується звільнення лівобережної частини Херсонської області, то це буде проходити вже після звільнення частини Запорізької області.

"Тому плани в нас глобальні. Але, знову ж таки, все впирається в час, гроші та люди. Крок за кроком ми йдемо до нашої перемоги. Або нас знищить Росія, або ми знищимо її на нашій території і відкинемо від наших кордонів. Бо якщо Росія програє війну Україні, вона ще залишиться як держава. Якщо ми програємо війну Росії, то ми перестанемо існувати як держава і нація", - додав генерал.

Нагадаємо, українські військові продовжують операцію зі звільнення окупованого Херсона. Однак у Міноборони заявили, що надміру радісні повідомлення шкодять українському просуванню.

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