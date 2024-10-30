У Кривому Розі зросла кількість жертв після ракетного удару РФ

У Кривому Розі збільшилась кількіст жертв після ракетної атаки РФ 29 жовтня. Загалом загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Втім, травми виявилися занадто важкими. Співчуття рідним загиблого. Таким чином, атака росіян забрала два життя", - зазначив Лисак.

"Трагічна звістка з Кривого Рогу. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по місту", - розповів він.

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські війська в ніч проти 29 жовтня вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Була атакована житлова триповерхівка. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та 14 поранених.

Як пізніше розповіли у Повітряних силах ЗСУ, по Кривому Рогу росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". Крім того, окупанти запустили по Україні 48 дронів-камікадзе. ППО збила 26 безпілотників.

Докладніше про наслідки масштабної атаки РФ по Україні 29 жовтня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.