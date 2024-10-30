В Кривом Роге возросло количество жертв после ракетного удара РФ
В Кривом Роге увеличилось число жертв после ракетной атаки РФ 29 октября. Всего погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время последнего ракетного удара по городу", - рассказал он.
По данным главы ОВА, медики сделали максимум.
"Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми. Соболезнования родным погибшего. Таким образом, атака россиян унесла две жизни", - отметил Лысак.
Атака РФ на Кривой Рог
Российские войска в ночь на 29 октября ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Была атакована жилая трехэтажка. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 14 раненых.
Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, по Кривому Рогу россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Кроме того, оккупанты запустили по Украине 48 дронов-камикадзе. ПВО сбила 26 беспилотников.
Подробнее о последствиях масштабной атаки РФ по Украине 29 октября - читайте в материале РБК-Украина.
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