В Кривом Роге возросло количество жертв после ракетного удара РФ

В Кривом Роге увеличилось число жертв после ракетной атаки РФ 29 октября. Всего погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми. Соболезнования родным погибшего. Таким образом, атака россиян унесла две жизни", - отметил Лысак.

"Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице скончался мужчина, получивший ранения во время последнего ракетного удара по городу", - рассказал он.

Атака РФ на Кривой Рог

Российские войска в ночь на 29 октября ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Была атакована жилая трехэтажка. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 14 раненых.

Как позже рассказали в Воздушных силах ВСУ, по Кривому Рогу россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М". Кроме того, оккупанты запустили по Украине 48 дронов-камикадзе. ПВО сбила 26 беспилотников.

Подробнее о последствиях масштабной атаки РФ по Украине 29 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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