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У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ

Фото: у Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетний удар (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Степанова

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії 24 грудня зросла до 15 людей. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Як повідомили у ДСНС, з-під завалів будинку на місці ворожого ракетного удару 
деблоковано ще одну постраждалу людину. Кількість травмованих збільшилася до 14, у тому числі дитина. Ще одна людина загинула. 

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працює Штаб надання допомоги населенню, також встановлено пункт обігріву.

Однак пізніше Лисак повідомив, що постраждалих у Кривому Росі вже 15.

Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані - жінки 72, 65 та 42 років, а також 78-річний чоловік.

 

Фото: у Кривому Розі з-під завалів будинку деблокували ще одного постраждалого (t.me/dsns_telegram)

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, сьогодні вдень, 24 грудня, в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Пізніше стало відомо, що російські терористи завдали удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

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