У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ

У Кривому Розі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару Росії 24 грудня зросла до 15 людей. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Як повідомили у ДСНС, з-під завалів будинку на місці ворожого ракетного удару
деблоковано ще одну постраждалу людину. Кількість травмованих збільшилася до 14, у тому числі дитина. Ще одна людина загинула.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. На місці працює Штаб надання допомоги населенню, також встановлено пункт обігріву.
Однак пізніше Лисак повідомив, що постраждалих у Кривому Росі вже 15.
Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані - жінки 72, 65 та 42 років, а також 78-річний чоловік.
Фото: у Кривому Розі з-під завалів будинку деблокували ще одного постраждалого (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, сьогодні вдень, 24 грудня, в Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
Пізніше стало відомо, що російські терористи завдали удару по Кривому Рогу. Ворожа ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.