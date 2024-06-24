В Кривом Роге столкнулись маршрутка и грузовик: более 20 человек пострадали (фото)
В Кривом Роге на перекрестке столкнулись пассажирская маршрутка и фура. В результате ДТП пострадали 22 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свои Кривой Рог".
Отмечается, что авария произошла утром в Терминале. По предварительной информации, маршрутка направлялась со стороны проспекта Металлургов, а фура двигалась по Никопольскому шоссе.
"Последняя - не предоставила преимущество в движении общественному транспорту. Светофоры не работали", - говорится в сообщении.
От удара маршрутка перевернулась на бок. По данным издания, 4 пострадавших могут находиться в тяжелом состоянии.
"На месте работает полиция, движение по участку осложнено", - сообщают в СМИ.
Масштабные ДТП
Напомним, в воскресенье, 9 июня, в Одесской области нетрезвый водитель наехал на людей во время бегства от полицейских.
Также в ночь на 4 июня в Винницкой области перевернулся экскурсионный микроавтобус с людьми. Пострадали семь человек.
Накануне во Львовской области работники ТЦК и СП на автомобиле сбили мужчину на велосипеде.
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