В Кривом Роге столкнулись маршрутка и грузовик: более 20 человек пострадали (фото)

В Кривом Роге на перекрестке столкнулись пассажирская маршрутка и фура. В результате ДТП пострадали 22 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Свои Кривой Рог ".

Отмечается, что авария произошла утром в Терминале. По предварительной информации, маршрутка направлялась со стороны проспекта Металлургов, а фура двигалась по Никопольскому шоссе.

"Последняя - не предоставила преимущество в движении общественному транспорту. Светофоры не работали", - говорится в сообщении.

От удара маршрутка перевернулась на бок. По данным издания, 4 пострадавших могут находиться в тяжелом состоянии.

"На месте работает полиция, движение по участку осложнено", - сообщают в СМИ.