В Кривому Розі завершили рятувальну операцію, число поранених зросло (фото)

Атака РФ на Кривий Ріг

Російські війська атакували балістикою Кривий Ріг 17 січня. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, навчальний заклад. Спочатку повідомлялось про трьох поранених та трьох загиблих.

Після цього кількість жертв та поранених почало зростати. За останніми даними четверо людей загинули, ще семеро були поранені.

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