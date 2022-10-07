ua ru
Пт, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі затримали торговця зброєю з РПГ та гранатами

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 07 жовтня 2022 17:15
У Кривому Розі затримали торговця зброєю з РПГ та гранатами Фото: у Кривому Розі затримали торговця зброєю з РПГ та гранатами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Жителя Кривого Рогу затримали під час операції з продажу зброї та боєприпасів. Під час обшуку авто підозрюваного вилучено понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Він налагодив схему з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Підозрюваного затримали на момент спроби реалізації п'яти РПГ, трьох гранат Ф-1, понад 4 тисяч патронів калібру 5,45 мм. Чоловікові інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

У Кривому Розі затримали торговця зброєю з РПГ та гранатами

Раніше повідомлялося, що правоохоронці будинку в екс-поліцейського з Торецька на Донеччині виявили арсенал зброї, йому заочно повідомлено про підозру.

Також СБУ ідентифікувала та назвала імена зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області, які вступили до лав так званого "МВС РФ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Генеральна прокуратура України
NEWS
Рада призначила нового голову Нацбанку
Рада призначила нового голову Нацбанку
DAILY
Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Широкий фронт. Як Україна витісняє росіян на півдні та сході