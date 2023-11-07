У Кривому Розі затримали перевізника, який співпрацював з окупантами в Херсонській області

Деталі справи

За даними слідства, підозрюваний - директор підприємства, яке здійснювало пасажирські перевезення, погодився на співпрацю з ворогом під час окупації Херсонської області.

У прокуратурі повідомили, що заручившись підтримкою та отримавши дозвіл від так званої "військової адміністрації", він організовував перевезення між окупованими населеними пунктами.

Щодня здійснював понад 20 пасажирських рейсів. Частину коштів чоловік систематично сплачував до "бюджету" окупаційної влади.

Перевізника затримали

Після деокупації підозрюваний переїхав до Кривого Рогу в статусі переселенця і планував відкрити нове підприємство з автоперевезень.

Фото: Затримання (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучено документи, що підтверджують його протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують виявляти зрадників в Україні

Мешканку Херсона, яка того року допомагала окупантам проводити незаконний "референдум" у регіоні, затримали. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також Служба безпеки України затримала двох жінок, які почали співпрацювати з Російською Федерацією після окупації Херсону.