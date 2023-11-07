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В Кривом Роге задержали перевозчика, который сотрудничал с оккупантами в Херсонской области

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кривом Роге задержали перевозчика-коллаборанта, который во время оккупации части Херсонской области сотрудничал с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, подозреваемый - директор предприятия, которое осуществляло пассажирские перевозки, согласился на сотрудничество с врагом во время оккупации Херсонской области.

В прокуратуре сообщили, что заручившись поддержкой и получив разрешение от так называемой "военной администрации", он организовывал перевозки между оккупированными населенными пунктами. 

Ежедневно осуществлял более 20 пассажирских рейсов. Часть средств мужчина систематически платил в "бюджет" оккупационной власти.

Перевозчика задержали

После деоккупации подозреваемый переехал в Кривой Рог в статусе переселенца и планировал открыть новое предприятие по автоперевозкам.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

"Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают выявлять предателей в Украине

Жительницу Херсона, которая в этом году помогала оккупантам проводить незаконный "референдум" в регионе, задержали. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Также Служба безопасности Украины задержала двух женщин, начавших сотрудничать с Российской Федерацией после оккупации Херсона.

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