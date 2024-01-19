ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі затримали керівника громадської організації. Він допомагав "ухилянтам"

Кривий Ріг, П'ятниця 19 січня 2024 16:58
UA EN RU
У Кривому Розі затримали керівника громадської організації. Він допомагав "ухилянтам" Архівне фото: У Кривому Розі затримали керівника громадської організації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці у Кривому Розі затримали керівника громадської організації, який за 10 тисяч доларів допомагав ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Зазначається, що підозрюваним виявився керівник громадської організації, який отримав від військовозобов'язаного неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч доларів.

За ці кошти він пообіцяв "вирішити питання" щодо передачі військово-облікових документів громадянина до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик, щоб уникнути призову на військову службу.

Фото: Затримання (facebook.com)

Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомствами в районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Що йому загрожує

Йому повідомлено про підозру за фактом "одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави". Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно Служба безпеки України викрила нові схеми для "ухилянтів". Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Також у Державному бюро розслідувань завершили розслідування ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради. Їм у цьому допоміг керівник апарату КМВА та командира військової частини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область Мобілізація в Україні
NEWS
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
Атака на нафтобазу та завод у Росії. У ГУР пояснили, якої шкоди завдали окупантам
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ