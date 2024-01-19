У Кривому Розі затримали керівника громадської організації. Він допомагав "ухилянтам"

Правоохоронці у Кривому Розі затримали керівника громадської організації, який за 10 тисяч доларів допомагав ухилятися від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру .

Деталі справи

Зазначається, що підозрюваним виявився керівник громадської організації, який отримав від військовозобов'язаного неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч доларів.

За ці кошти він пообіцяв "вирішити питання" щодо передачі військово-облікових документів громадянина до іншого військкомату та неотримання ним повісток про виклик, щоб уникнути призову на військову службу.

Фото: Затримання (facebook.com)

Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомствами в районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Що йому загрожує

Йому повідомлено про підозру за фактом "одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави". Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно Служба безпеки України викрила нові схеми для "ухилянтів". Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Також у Державному бюро розслідувань завершили розслідування ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради. Їм у цьому допоміг керівник апарату КМВА та командира військової частини.