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ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради

Україна, Вівторок 16 січня 2024 09:50
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ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради Фото: ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Державному бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради. Їм у цьому допоміг керівник апарату КДВА та командира військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За даними відомства, три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

"А керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні. Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень", - йдеться в повідомленні.

Деталі справи

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. В оборудці був задіяний й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

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ДБР
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