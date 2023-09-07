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У Кривому Розі затримали агента, який відстежував польоти бойової авіації ЗСУ

Дніпро, Четвер 07 вересня 2023 10:30
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У Кривому Розі затримали агента, який відстежував польоти бойової авіації ЗСУ Фото: агент РФ відстежував польоти бойової авіації ЗСУ у Кривому Розі Дніпропетровської області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України викрила у Кривому Розі Дніпропетровської області російського інформатора. Він "зливав" напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Зловмисник фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, які виконували завдання на фронті. Отриману інформацію він переправляв через соцмережу "Вконтакте" у вигляді фото з координатами", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, російським агентом виявився мешканець Кривого Рогу, який після 24 лютого 2022 року почав збирати та поширювати відомості про дислокацію Сил оборони.

"Він вийшов на свою знайому з міста Краснодар, яка перебуває у полі зору російських спецслужб. Саме через неї інформація про маршрути переміщення української військової техніки та наслідки повітряних атак РФ могли потрапити до окупантів", - додали в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яку він використовував у підривній діяльності на користь країни-агресора.

Також в його помешканні вилучено заборонену символіку комуністичного режиму. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Затримання російських агентів у Кривому Розі

Зазначимо, що СБУ постійно "виловлює" ворожих інформаторів та коригувальників у Кривому Розі Дніпропетровської області. Наприклад, у липні минулого року СБУ затримала чиновника промислового підприємства, котрий займався коригуванням ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу.

Крім того, у Кривому Розі Дніпропетровської області затримали агентку ФСБ Росії, яка "ділилася" з ворожими спецслужбами розвідувальними даними та фіксувала наслідки обстрілів міста.

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Служба безпеки України Кривий Ріг
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