В Кривом Роге задержали агента, который отслеживал полеты боевой авиации ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задачи на фронте. Полученную информацию он передавал через соцсеть "Вконтакте" в виде фото с координатами", - говорится в сообщении.

По данным следствия, российским агентом оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.

"Он вышел на свою знакомую из города Краснодар, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак РФ могли попасть к оккупантам", - добавили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал во взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Также в его доме изъята запретная символика коммунистического режима. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Задержания российских агентов в Кривом Роге

Отметим, что СБУ постоянно "вылавливает" вражеских информаторов и корректировщиков в Кривом Роге Днепропетровской области. Например, в июле прошлого года СБУ задержала чиновника промышленного предприятия, который занимался корректировкой ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога.

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области задержали агентку ФСБ России, которая "делилась" с вражескими спецслужбами разведывательными данными и фиксировала последствия обстрелов города.