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У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 1,5-річної дитини

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Кривий Ріг, Субота 17 грудня 2022 08:21
У Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 1,5-річної дитини Фото: в Кривому Розі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло 1,5-річної дитини (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

В Кривому Розі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару по будинку зросла. З-під завалів рятувальники дістали тіло 1,5-річної дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика", - написав Резніченко.

За його словами, п’ятничний удар по місту забрав чотири життя.

"Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - повідомив Резніченко.

Він додав, що цієї ночі не вщухали обстріли Нікопольщини.

"Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Люди цілі. Пошкоджені будинки та лінії електропередач", - пише Резніченко.

Нагадаємо, вчора 16 грудня, росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Попередньо, було випущено 76 ракет, з яких сили ППО збили 60.

Так, одна з ракет під час атаки влучила у триповерховий житловий будинок в Кривому Розі Дніпропетровської області, зруйнувавши один із під'їздів.

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