UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Кривому Розі вже 60 поранених через ракетний удар РФ

Фото: у Кривому Розі вже 60 поранених через ракетний удар РФ 8 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що рятувальні роботи на місці ракетного обстрілу в Кривому Розі завершені, кількість поранених вже збільшилась до 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"На 15:00  в результаті атаки загинула 1 особа та постраждало 60 осіб", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Кривого Рогу

8 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух під час повітряної тривоги. Виявилося, що ворожа ракета, зокрема, влучила у відділ поліції та офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

За першими даними було відомо, що одна людина - поліцейський загинув,  ще 9 людей отримали поранення.Потім цифри щодо поранених почали збільшуватись. На момент завершення рятувальної операції було відомо про 54 поранених та 1 жертву. Детальніше про ракетну атаку Кривого Рогу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл України 8 вересня

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські війська вдарили ракетою по Сумах. "Приліт" був зафіксований по приватному сектору в районі Козацького проспекту, був зруйнований один із будинків. Наразі вже відомо про 4 поранених. Також поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Сумах.

Крім того, в ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Це вже третій обстріл міста за останні три дні. Поранення отримала одна людина. Крім того, за даними ДСНС України через обстріл Запоріжжя у п'ятницю, 8 вересня, могли вибухнути цистерни з метаном, але рятувальники попередили НП.

До того ж вночі Одеська область зазнала атаки безпілотників. ППО вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг