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Могли вибухнути цистерни з метаном. З'явились подробиці обстрілу Запоріжжя

Запоріжжя, П'ятниця 08 вересня 2023 15:09
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Могли вибухнути цистерни з метаном. З'явились подробиці обстрілу Запоріжжя Фото: обстріл Запоріжжя 8 вересня міг спровокувати вибух цистерн з метаном (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Запоріжжя у п'ятницю, 8 вересня, могли вибухнути цистерни з метаном. Але рятувальники попередили НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ ДСНС України в Запорізькій області.

Так, о 6:20 російська армія завдала черговий ракетний удар по одному з районів Запоріжжя. Внаслідок чого, за даними рятувальників, виникло два осередки пожежі: перший - в адміністративній двоповерховій будівлі, другий - в газовому модулі поблизу.

"Завдяки правильно обраному вирішальному напрямку та оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном, що розташовувалися поруч з газовим модулем", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

У ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Поранення отримала одна людина.

Російські війська третій день поспіль обстрілюють Запоріжжя та район. Так, 6 вересня, окупанти обстріляли один із районів Запоріжжя, внаслідок чого поранення отримали два працівники підприємства.

7 вересня загарбники обстріляли Запорізький район із балістики. Почалася пожежа в одному з об'єктів цивільної інфраструктури, яка отримала руйнування, обійшлося без постраждалих.

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