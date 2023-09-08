В Кривому Розі вже 60 поранених через ракетний удар РФ

Попри те, що рятувальні роботи на місці ракетного обстрілу в Кривому Розі завершені, кількість поранених вже збільшилась до 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"На 15:00 в результаті атаки загинула 1 особа та постраждало 60 осіб", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Кривого Рогу

8 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух під час повітряної тривоги. Виявилося, що ворожа ракета, зокрема, влучила у відділ поліції та офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

За першими даними було відомо, що одна людина - поліцейський загинув, ще 9 людей отримали поранення.Потім цифри щодо поранених почали збільшуватись. На момент завершення рятувальної операції було відомо про 54 поранених та 1 жертву. Детальніше про ракетну атаку Кривого Рогу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл України 8 вересня

Під ранок п'ятниці, 8 вересня, у Сумах повідомили про вибух. Пізніше з'ясувалося, що російські війська вдарили ракетою по Сумах. "Приліт" був зафіксований по приватному сектору в районі Козацького проспекту, був зруйнований один із будинків. Наразі вже відомо про 4 поранених. Також поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Сумах.

Крім того, в ніч на 8 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Це вже третій обстріл міста за останні три дні. Поранення отримала одна людина. Крім того, за даними ДСНС України через обстріл Запоріжжя у п'ятницю, 8 вересня, могли вибухнути цистерни з метаном, але рятувальники попередили НП.

До того ж вночі Одеська область зазнала атаки безпілотників. ППО вдалося збити 16 з 20 ворожих БПЛА.