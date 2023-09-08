В Кривом Роге уже 60 раненых из-за ракетного удара РФ

Несмотря на то, что спасательные работы на месте ракетного обстрела в Кривом Роге завершены, количество раненых уже увеличилось до 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"На 15:00 в результате атаки погиб 1 человек и пострадало 60 человек", - говорится в сообщении.

Обстрел Кривого Рога

8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв во время воздушной тревоги. Оказалось, что вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции и офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива".

По первым данным было известно, что один человек - полицейский погиб, еще 9 человек получили ранения. Затем цифры по раненым начали увеличиваться. На момент завершения спасательной операции было известно о 54 раненых и 1 жертве. Подробнее о ракетной атаке Кривого Рога - читайте в материале РБК-Украина.

Обстрел Украины 8 сентября

Под утро пятницы, 8 сентября, в Сумах сообщили о взрыве. Позже выяснилось, что российские войска ударили ракетой по Сумам. "Прилет" был зафиксирован по частному сектору в районе Казацкого проспекта, разрушен один из домов. Сейчас уже известно о 4 раненых. Также полиция показала первые минуты после вражеского удара по Сумам.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Это уже третий обстрел города за последние три дня. Ранения получил один человек. Кроме того, по данным ГСЧС Украины из-за обстрела Запорожья в пятницу, 8 сентября, могли взорваться цистерны с метаном, но спасатели предупредили ЧП.

К тому же ночью Одесская область подверглась атаке беспилотников. ПВО удалось сбить 16 из 20 вражеских БПЛА.