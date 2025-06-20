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У Кривому Розі військовий стріляв по дитячому майданчику: поранений 10-річний хлопчик

Фото: у Кривому Розі військовий стріляв по дитячому майданчику (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Кривому Розі військовослужбовець стріляв по дитячому майданчику. Внаслідок інциденту поранений 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Перший міський телеканал Кривого Рогу та "Інформатор".

Як повідомляється, попередньо, чоловік відкрив вогонь з пневматичного пістолета, зарядженого металевими кульками. Він здійснив чотири постріли по дитячому майданчику. У результаті 10-річний хлопчик був поранений у голову.

Як зазначають ЗМІ, на момент інциденту військовий перебував у відпустці.

У пресслужбі поліції Кривого Рогу "Інформатор" факт стрілянини підтвердили. Правоохоронці зазначили, що інцидент стався 19 червня. Справою займається ДБР.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що в Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка зникла напередодні.

В Національній поліції повідомили, що загиблу дівчинку звали Соломія Тарасюк.

Правоохоронці затримали 31-річного жителя Одеси. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла до нього додому, де чоловік позбавив її життя.

Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Для приховування слідів злочину, чоловік у коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

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Кривий Ріг