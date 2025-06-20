У Кривому Розі військовий стріляв по дитячому майданчику: поранений 10-річний хлопчик

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що в Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку, яка зникла напередодні.

В Національній поліції повідомили, що загиблу дівчинку звали Соломія Тарасюк.

Правоохоронці затримали 31-річного жителя Одеси. За даними слідства, чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла до нього додому, де чоловік позбавив її життя.

Попередньо, причиною смерті дівчинки є удушення. Для приховування слідів злочину, чоловік у коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні.

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