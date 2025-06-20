В Кривом Роге военный стрелял по детской площадке: ранен 10-летний мальчик

Напомним, вчера мы сообщали, что в Одессе нашли мертвой 7-летнюю девочку, которая пропала накануне.

В Национальной полиции сообщили, что погибшую девочку звали Соломия Тарасюк.

Правоохранители задержали 31-летнего жителя Одессы. По данным следствия, мужчина проживает рядом с семьей девочки. Ребенок знал соседа, поэтому пошла к нему домой, где мужчина лишил ее жизни.

Предварительно, причиной смерти девочки является удушение. Для сокрытия следов преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где оставил в подвальном помещении.

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