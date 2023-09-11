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В Кривом Роге во второй раз с начала суток раздались взрывы

Кривой Рог, Понедельник 11 сентября 2023 07:48
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В Кривом Роге во второй раз с начала суток раздались взрывы Фото: в Кривом Роге раздались взрывы утром 11 сентября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня утром, 11 сентября снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

В Воздушных силах ВСУ предупреждают, что в Кривой Рог приближается группа ударных дронов. В регионе объявлена воздушная тревога.

Местных жителей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

Обстрелы Кривого Рога

8 сентября РФ ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер". Попали в административное здание полиции. В результате атаки погиб человек, а среди травмированных - девять полицейских.

Позже стало известно, что количество пострадавших из-за удара по Кривому Рогу снова возросло. Ранения получили 74 человека.

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Взрыв Кривой Рог
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