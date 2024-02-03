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У Кривому Розі та районі знову зникло світло. У чому причина

Субота 03 лютого 2024 19:33
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У Кривому Розі та районі знову зникло світло. У чому причина Ілюстративне фото: світло зникло у Кривому розі та районі 3 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Ввечері суботи, 3 лютого, у Кривому Розі та районі знову зникла електроенергія. Це трапилося через перенавантаження мереж.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Без світла деякі райони Кривого Рогу. А також 5 громад. Широківська, Гречаноподівська, Карпівська, Новолатівська та Зеленодольська", - написав Лисак.

Він зауважив, що енергетики вже працюють для того, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію - заживити домівки та підприємства.

"Тому не панікуємо! Наші фахівці найкращі. Впораємося й з цим", - заявив він.

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилися тисячі людей.

У Кривому Розі через обстріл було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

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