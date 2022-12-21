У Кривому Розі та Очакові повідомили про вибухи

"Кривий Ріг - вибухи", - пишуть у мережі та додають, що чули характерний звук до 5 разів.

Не виключено, що вибухи в Кривому Розі можуть бути пов'язані з навчаннями.

"Місцеві канали повідомляють, що вибухи пов'язані з навчаннями", - публікують в мережі.

Місцевим жителям повідомили, що вибухи можуть тривати і до 15:00.

"Причин для хвилювань нема. Такі звуки буде чутно до 15:00. Зберігаємо спокій, але не забуваємо реагувати на сигнали повітряної тривоги", - попередили місцеві канали.

Тим часом в Очакові місцеві пабліки пишуть про ворожий обстріл з РСЗВ. Це підтвердили і в поліції.

"Знову обстріл м.Очаків з РСЗВ, пошкоджено два жилих будинки. Попередньо без потерпілих", - повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Нагадаємо, що зараз по всій Україні оголошена повітряна тривога через активність російської авіації.

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