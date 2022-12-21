В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Білорусі піднято винищувачі
У середу, 21 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у небо російські винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України починаючи з 12:24.
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт відразу двох винищувачів А-50 на аеродромі Барановичі у Білорусі.
Крім того, на аеродромі Мачулищі зафіксовано зліт МіГ-31К ВКС РФ, а з аеродрому Барановичі - зліт винищувача.
Оновлено 12.43. Відомо вже про 10 винищувачів, піднятих у небо.
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