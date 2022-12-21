В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Білорусі піднято винищувачі

У середу, 21 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у небо російські винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України починаючи з 12:24. Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт відразу двох винищувачів А-50 на аеродромі Барановичі у Білорусі. Крім того, на аеродромі Мачулищі зафіксовано зліт МіГ-31К ВКС РФ, а з аеродрому Барановичі - зліт винищувача. Оновлено 12.43. Відомо вже про 10 винищувачів, піднятих у небо. Новина доповнюється...