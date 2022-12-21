ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Білорусі піднято винищувачі

Новость на русском →
Україна, Середа 21 грудня 2022 12:34
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Білорусі піднято винищувачі
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 21 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у небо російські винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України починаючи з 12:24.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. У Білорусі піднято винищувачі

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт відразу двох винищувачів А-50 на аеродромі Барановичі у Білорусі.

Крім того, на аеродромі Мачулищі зафіксовано зліт МіГ-31К ВКС РФ, а з аеродрому Барановичі - зліт винищувача.

Оновлено 12.43. Відомо вже про 10 винищувачів, піднятих у небо.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу