В Кривом Роге и Очакове сообщили о взрывах: есть раненые

В Кривом Роге сегодня, 21 декабря сообщили о звуках взрывов. Также их слышали и в Очакове Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 13:07. Ким сообщил о раненых в Очакове.

"В Очакове 2 раненых. Мать и ребенок", - рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Кривой Рог - взрывы", - пишут в сети и добавляют, что слышали характерный звук до 5 раз.

Тем временем в Очакове местные паблики пишут о вражеском обстреле из РСЗО.

Не исключено, что взрывы в Кривом Роге могут быть связаны с учениями.

Местным жителям сообщили, что взрывы могут продолжаться и до 15:00.

"Причин для волнений нет. Такие звуки будут слышны до 15:00. Сохраняем спокойствие, но не забываем реагировать на сигналы воздушной тревоги", - предупредили местные каналы.

"Местные каналы сообщают, что взрывы связаны с учениями", - публикуют в сети. Это подтвердили и в полиции.

"Снова обстрел г. Очаков из РСЗО, повреждены два жилых дома. Предварительно без пострадавших", - сообщил начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

Напомним, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за активности российской авиации.

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