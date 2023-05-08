У Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є загибла та постраждалі

У понеділок, 8 травня, у Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку, внаслідок чого травмовано три особи, одна жінка загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"8 травня о 15:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання квартири в багатоповерховому житловому будинку, розташованого на вулиці Миколи Світальського міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.
По прибуттю до місця події рятувальників було встановлено, що з другого по дев’ятий поверхи спостерігається сильне задимлення.
Під час гасіння вогнеборці врятували загалом 17 осіб, з них семеро дітей.
Внаслідок НП три особи травмовані, з них одна дитина.Також виявлено тіло жінки 1945 року народження.
Як повідомили в ДСНС, наразі пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у понеділок, 8 травня, у селі Мусійки Іванківської громади Київської області сталася пожежа у житловому будинку, де на момент НП перебували шестеро дітей та їхній батько. Одна дитина загинула.
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