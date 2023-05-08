У Кривому Розі сталася пожежа у багатоквартирному будинку: є загибла та постраждалі

"8 травня о 15:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання квартири в багатоповерховому житловому будинку, розташованого на вулиці Миколи Світальського міста Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю до місця події рятувальників було встановлено, що з другого по дев’ятий поверхи спостерігається сильне задимлення.

Під час гасіння вогнеборці врятували загалом 17 осіб, з них семеро дітей.

Внаслідок НП три особи травмовані, з них одна дитина.Також виявлено тіло жінки 1945 року народження.

Як повідомили в ДСНС, наразі пожежу ліквідовано.