В Кривом Роге произошел пожар в многоквартирном доме: есть погибшая и пострадавшие

В понедельник, 8 мая, в Кривом Роге произошел пожар в многоквартирном доме, в результате чего травмированы три человека, одна женщина погибла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"8 мая в 15:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Николая Светальского города Кривой Рог", - говорится в сообщении.
По прибытию к месту происшествия спасателей было установлено, что со второго по девятый этажи наблюдается сильное задымление.
Во время тушения пожарные спасли в общей сложности 17 человек, из них семь детей.
В результате ЧС три человека травмированы, из них один ребенок. Также обнаружено тело женщины 1945 года рождения.
Как сообщили в ГСЧС, в настоящее время пожар ликвидирован.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в понедельник, 8 мая, в селе Мусийки Иванковской общины Киевской области произошел пожар в жилом доме, где на момент ЧП находились шестеро детей и их отец. Один ребенок погиб.
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