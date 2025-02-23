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У Кривому Розі російська ракета зруйнувала храм УПЦ МП (фото, відео)

Фото: у Кривому Розі зруйнуваний храм УПЦ МП після атаки Росії (d1.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки зруйнований храм УПЦ МП. Російська ракета поцілила прямо у будівлю храму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал D1 та "Радіо Свобода".

Під удар ворога потрапив храм Первомученика і архідиякона Стефана Української православної церкви Московського патріархату.

Настоятель храму протоієрей Домініан зазначив, що одна з російських ракет поцілила просто у будівлю храму. За його словами, храм після ворожого обстрілу не підлягає відновленню.

"Удар був пізно ввечері, вірян у нас не було, але якби було служіння, то жертв було б багато. Пошкоджено стародавні ікони, сучасні писані ікони - це все цінності і труд. Оцінити матеріально масштаб катастрофи просто нереально", - сказав настоятель.

Як зазначили ЗМІ, взимку у храмі не проводили богослужіння через відсутність опалення.

Удар по Кривому Рогу

Ввечері 22 лютого росіяни атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, інфраструктурний об’єкт.

Після обстрілу у місті виникла пожежа. Вогонь поширився на площу 60 квадратних метрів, його оперативно загасили. Бійці ДСНС врятували жінку та чоловіка, їх госпіталізували. Проте пізніше чоловік помер у лікарні.

Станом на ранок 23 лютого відомо, що внаслідок удару по Кривому Рогу постраждали п'ять осіб.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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