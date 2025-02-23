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В Кривом Роге российская ракета разрушила храм УПЦ МП (фото, видео)

Фото: в Кривом Роге разрушен храм УПЦ МП после атаки России (d1.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Кривом Роге в результате ракетной атаки разрушен храм УПЦ МП. Российская ракета попала прямо в здание храма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал D1 и "Радио Свобода".

Под удар врага попал храм Первомученика и архидиакона Стефана Украинской православной церкви Московского патриархата.

Настоятель храма протоиерей Доминьян отметил, что одна из российских ракет попала прямо в здание храма. По его словам, храм после вражеского обстрела не подлежит восстановлению.

"Удар был поздно вечером, верующих у нас не было, но если бы было служение, то жертв было бы много. Повреждены древние иконы, современные писаные иконы - это все ценности и труд. Оценить материально масштаб катастрофы просто нереально", - сказал настоятель.

Как отметили СМИ, зимой в храме не проводили богослужения из-за отсутствия отопления.

Удар по Кривому Рогу

Вечером 22 февраля россияне атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, в частности, инфраструктурный объект.

После обстрела в городе возник пожар. Огонь распространился на площадь 60 квадратных метров, его оперативно потушили. Бойцы ГСЧС спасли женщину и мужчину, их госпитализировали. Однако позже мужчина скончался в больнице.

По состоянию на утро 23 февраля известно, что в результате удара по Кривому Рогу пострадали пять человек.

Этой ночью россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Больше о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Кривой РогУПЦ МПВойна в УкраинеРакетная атака