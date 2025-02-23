В Кривом Роге российская ракета разрушила храм УПЦ МП (фото, видео)

Под удар врага попал храм Первомученика и архидиакона Стефана Украинской православной церкви Московского патриархата.

Настоятель храма протоиерей Доминьян отметил, что одна из российских ракет попала прямо в здание храма. По его словам, храм после вражеского обстрела не подлежит восстановлению.



"Удар был поздно вечером, верующих у нас не было, но если бы было служение, то жертв было бы много. Повреждены древние иконы, современные писаные иконы - это все ценности и труд. Оценить материально масштаб катастрофы просто нереально", - сказал настоятель.

Как отметили СМИ, зимой в храме не проводили богослужения из-за отсутствия отопления.