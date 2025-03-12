У Кривому Розі росіяни вдарили по рятувальниках під час ліквідації наслідків удару (відео)

Сьогодні, 12 березня, російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Коли на місце прибули оперативні служби для ліквідації наслідків удару, росіяни повторно атакували місто.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У Кривому Розі під час ліквідації наслідків ракетного обстрілу росіяни здійснили повторний удар по рятувальниках, які приїхали на допомогу постраждалим.

На опублікованому ДСНС відео видно, як рятувальники евакуюють постраждалу людину. Під час операції, коли вони знову заходять до під’їзду багатоповерхівки, чутно звук вибуху.

У кінці відео чутно, як рятувальник, який намагається перевести подих, говорить телефоном із близькою людиною. Він намагається заспокоїти її: "Да, зайчику, я живий. Правда, машину розбило…"

Рятувальники під час повторної атаки на місто не постраждали. Встигли сховатися й лікарі, однак їхній транспорт також постраждав.