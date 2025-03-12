"Зайчик, я жив". В Кривом Роге спасатели попали под повторный удар РФ (видео)
Сегодня, 12 марта, российские оккупационные войска осуществили ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. Когда на место прибыли оперативные службы для ликвидации последствий удара, россияне повторно атаковали город.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Кривом Роге во время ликвидации последствий ракетного обстрела россияне совершили повторный удар по спасателям, которые приехали на помощь пострадавшим.
На опубликованном ГСЧС видео видно, как спасатели эвакуируют пострадавшего человека. Во время операции, когда они снова заходят в подъезд многоэтажки, слышен звук взрыва.
В конце видео слышно, как спасатель, который пытается перевести дыхание, говорит по телефону с близким человеком. Он пытается успокоить его: "Да, зайчик, я жив. Правда, машину разбило..."
Спасатели во время повторной атаки на город не пострадали. Успели спрятаться и врачи, однако их транспорт также пострадал.
Ракетный удар по Кривому Рогу 12 марта
Напомним, утром в среду россияне совершили ракетный удар по городу Кривой Рог. В результате атаки был поврежден отель "Дружба", а также 30 многоквартирных домов, 3 учебных заведения, 6 объектов бизнеса, 4 админздания, 12 автомобилей, а также гаражи.
Погиб по меньшей мере один человек. Также известно о 15 пострадавших, пятеро из которых - в тяжелом состоянии.
РБК-Украина ранее подробно рассказывало о последствиях российского удара по Кривому Рогу и публиковало фото последствий атаки.
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