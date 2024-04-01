У Кривому Розі пролунав вибух після пуску ракети у бік міста
Жителі Кривого Рогу сьогодні, 1 квітня, вдень почули вибух. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
Офіційні джерела поки що не розкривали деталей вибуху та не називали його причин.
Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Зазначимо, у Повітряних силах до вибуху попереджали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить російська ракета.
Обстріли Кривого Рогу
Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по Кривому Рогу. Для цього вони використовують свої ракети та ударні дрони.
Зокрема, 12 березня ворог ударив по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок такого теракту загинули мирні жителі.
25 березня стало відомо про те, що кількість жертв через атаку на місто зросла до шести.
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