У Кривому Розі пролунав вибух після пуску ракети у бік міста

Жителі Кривого Рогу сьогодні, 1 квітня, вдень почули вибух. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram та Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Офіційні джерела поки що не розкривали деталей вибуху та не називали його причин. Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення тривоги. Зазначимо, у Повітряних силах до вибуху попереджали про те, що у напрямку Кривого Рогу летить російська ракета.