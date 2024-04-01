В Кривом Роге прозвучал взрыв после пуска ракеты в сторону города

Жители Кривого Рога сегодня, 1 апреля, днем услышали взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram , Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram .

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, над Криворожским районом была сбита российская ракета. По цели отработали бойцы Воздушного командования "Восток".

Отметим, в Воздушных силах до взрыва предупреждали о том, что в направлении Кривого Рога летит российская ракета.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Официальные источники пока не раскрывали деталей взрыва и не называли его причин.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по Кривому Рогу. Для этого они используют свои ракеты и ударные дроны.

В частности, 12 марта враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге. В результате такого теракта погибли мирные жители.

25 марта стало известно о том, что число жертв из-за атаки на город возросло до шести.

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