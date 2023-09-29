В Кривому Розі пролунав вибух. В ОВА розповіли, що сталося

"Щодо вибуху. Це не влучання. Все нормально", - розповів він.

Обстріл Кривого Рогу

8 вересня у Кривому Розі Дніпропетровської області стався вибух під час повітряної тривоги. Виявилося, що ворожа ракета, зокрема, влучила у відділ поліції та офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива".

За першими даними було відомо, що одна людина - поліцейський загинув, ще 9 людей отримали поранення.Потім цифри щодо поранених почали збільшуватись. На момент завершення рятувальної операції було відомо про 54 поранених та 1 жертву. Пізніше кількість поранених зросла до 60 людей.