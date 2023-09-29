В Кривом Роге раздался взрыв. В ОВА рассказали, что произошло

"О взрыве. Это не попадание. Все нормально", - рассказал он.

Обстрел Кривого Рога

8 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв во время воздушной тревоги. Оказалось, что вражеская ракета попала, в частности, в отдел полиции и офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива".

По первым данным было известно, что один человек - полицейский погиб, еще 9 человек получили ранения. Затем цифры по раненым начали увеличиваться. На момент завершения спасательной операции было известно о 54 раненых и 1 жертве. Позже количество раненых выросло до 60 человек.