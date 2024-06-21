У Кривому Розі пролунав вибух

У Кривому Розі сьогодні, 21 червня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул. До вибуху Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з південного сходу та швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. Оновлено 16:33 Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив про те, що росіяни атакували інфраструктуру Кривого Рогу, внаслідок чого почалася пожежа. Інформація про наслідки уточнюється.