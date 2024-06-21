В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге сегодня, 21 июня, днем местные жители услышали взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. До взрыва Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики с юго-востока и скоростной цели в направлении Кривого Рога. Обновлено 16:33 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил о том, что россияне атаковали инфраструктуру Кривого Рога, в результате чего начался пожар. Информация о последствиях уточняется.