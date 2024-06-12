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В Кривом Роге раздался взрыв

Кривой Рог, Среда 12 июня 2024 15:58
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В Кривом Роге раздался взрыв Фото: в Кривом Роге раздался взрыв (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Кривом Роге днем 12 июня раздался взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

Тем временем в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Информации о последствиях взрыва пока нет.

Обстрел Украины 12 июня

Напомним, этой ночью россияне выпустили по Украине шесть ракет, в том числе "Кинжал", и 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО сбили пять ракет и все "Шахеды".

В частности, взрывы раздавались в Киеве и Одессе. Также в Киевской области в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте, пострадал один человек.

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Кривой Рог Взрыв Война в Украине
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