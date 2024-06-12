В Кривом Роге раздался взрыв

В Кривом Роге днем 12 июня раздался взрыв. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Воздушные силы ВСУ.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул. Тем временем в Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Кривого Рога. Информации о последствиях взрыва пока нет.