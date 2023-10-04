У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вибухи у Кривому Розі пролунали близько 08:55.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет", - зазначає Вілкул.

Також він закликав жителів міста зберігати обережність, і попередив про рух швидкісних ракет "у нашому напрямку".

Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про ракетну небезпеку для низки областей, зокрема і для Дніпропетровської.

"Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська, Дніпропетровська - ракетна небезпека!... Кривий Ріг - в укриття!" - оголошували військові.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, раніше Кривий Ріг зазнав ракетної атаки противника 26 вересня - тоді "приліт" стався по одному з підприємств міста. Російські окупанти завдали удару із застосуванням балістики, вони вдарили по одному з підприємств міста.

Перед цим ворожа ракета поцілила, зокрема, по відділу поліції та офісу Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива". Внаслідок чого загинула одна людина, а кількість поранених склала 60 людей.