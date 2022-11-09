У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальних подробиць інциденту.
Жителям міста та області необхідно залишатися в укриттях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в середу, 9 листопада, росіяни обстріляли Есманську громаду (Сумська область) запальними снарядами. Внаслідок атаки почалася пожежа.
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