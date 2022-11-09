Ілюстративне фото: у Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

У середу, 9 листопада, увечері у Кривому Розі було чути вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".