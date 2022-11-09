В Кривом Роге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
В среду, 9 ноября, вечером в Кривом Роге были слышны взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают более детальных подробностей происшествия.
Жителям города и области необходимо оставаться в укрытиях.
Обновлено.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что взрывы, которые слышали в Кривом Роге и Криворожском районе, предположительно, были в результате работы российского "Смерча" или "Торнадо С".
"Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов!
Смотрим под ноги, смотрим за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!
Любая информация – звоним 101, 102 и 1520", - написал он в своем Telegram -канале.
Напомним, ранее стало известно, что в среду, 9 ноября, россияне обстреляли Эсманскую громаду (Сумская область) зажигательными снарядами. В результате атаки начался пожар.
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