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У Кривому Розі пролунали вибухи

Фото: в Кривому Розі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) сьогодні вранці пролунали вибухи. Військові попередили про загрозу застосування ворогом ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що вибухів чули декілька. Один з них пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про загрозу

Про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, а також у Кіровоградській області попередили у Повітряних силах ЗСУ. 

Також, за даними військових, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування ворогом авіаційного озброєння.

Мапа тривог

Станом на 08:45 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про останній обстріл України

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігВибух