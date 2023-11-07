У Кривому Розі пролунали вибухи

Очевидці повідомляють, що вибухів чули декілька. Один з них пролунав до оголошення повітряної тривоги.

Що відомо про загрозу

Про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, а також у Кіровоградській області попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Також, за даними військових, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування ворогом авіаційного озброєння.

Мапа тривог

Станом на 08:45 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про останній обстріл України

Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.

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